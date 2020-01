Il progetto.

La Ats Assl Olbia, attraverso il Servizio delle Professioni sanitarie, ha istituito un team multi professionale per la presa in carico dei pazienti cronici e acuti che necessitano di accessi venosi, come i cateteri periferici o centrali con accesso periferico (Picc Midline).

“Un progetto, quello denominato “Picc Center – Accessi venosi”, che coinvolge direttamente medici e Infermieri della unità operativa di Anestesia e che punta a formare e uniformare i comportamenti di gestione degli accessi venosi, estendendoli anche alle altre unità operative e ai servizi territoriali”, spiega il direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro.

“Un percorso, già avviato due anni fa in via sperimentale nel reparto di Rianimazione, e ora istituzionalizzato, così da migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini, ottimizzare le risorse impegnate (la presenza di un accesso venoso infatti consente di ridurre il numero di venipunture), ma garantisce soprattutto continuità assistenziale, oltre che in ospedale anche a domicilio e in altre strutture sanitarie”, aggiungono dal Servizio delle Professioni Sanitarie della Assl di Olbia

L’accesso venoso attraverso l’utilizzo di cateteri periferici o centrali (Picc e Midline), consente la somministrazione di farmaci in una vena di grosso calibro, andando a ridurre il rischio di danni tessutali alle vene periferiche, ma va a ridurre anche il rischio di infezioni con una minima “manutenzione,” e consente libertà di movimento andando quindi a migliorare la qualità di vita del paziente.

A chi si rivolge il servizio e modalità di accesso.

Il servizio, già attivo dall’inizio del nuovo anno, è dedicato a tutti i pazienti ricoverati o in dimissione dagli ospedali dell’Ats, ma anche in carico alle strutture territoriali (in questo caso saranno le strutture sanitarie ad attivare il percorso di consulenza), ma anche ai pazienti esterni, in questo caso per prenotarsi dovranno contattare il numero 0789 552543 – 984, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (è necessario essere in possesso di due impegnative del proprio medico di medicina generale, una con la richiesta di impianto e una per il controllo Rx dell’impianto).

