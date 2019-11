A Olbia torna l’Altrocinema: il programma e i film della rassegna

Le proiezioni.

A Olbia la rassegna l’Altrocinema comincerà mercoledì 20 novembre con la proiezione di “5 è il numero perfetto” di Igort, pseudonimo del regista, sceneggiatore e fumettista cagliaritano Igor Tuveri. Il 27 toccherà a “Selfie” di Agostino Ferrente, mentre il 4 dicembre sarà la volta della pellicola “L’età giovane” di J. P. e Luc Dardenne. L’11 dicembre la rassegna proseguirà poi con “La vita invisibile di Euridice Gusmao” di Karim Ainouz.

Dopo uno stop lungo quasi due mesi, le proiezioni riprenderanno a febbraio: il 5 il film “Martin Eden” di Pietro Marcello, il 12 “L’amour Flou” di R. Bohringer e P. Rebbot, il 19 “Blinded by the light” di Gurinder Chadha e il 26 “Grazie a dio” di Francois Ozon. A marzo la rassegna organizzata da Argonauti continuerà il 4 con “L’uomo del labirinto” di Donato Carrisi, l’11 con “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Agostino Ferrente, il 18 con “La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco e il 25 con “Appena un minuto” di Francesco Mandelli. Quattro le proiezioni di aprile: il 1° del mese “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, l’8 “Yesterday” di Danny Boyle, il 15 “Parasite” di Bong Joon Ho e il 22 “(J’accuse) L’ufficiale e la spia” di Roman Polansky.

