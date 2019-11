La rassegna al via il 20 novembre.

Come ogni anno torna puntale la rassegna dei film di qualità l’AltroCinema, l’appendice invernale dello storico Cinema di Tavolara. Organizzata come sempre dall’associazione Argonauti, la rassegna prenderà il via il 20 novembre e terminerà il 22 aprile. In tutto sedici le pellicole che saranno proiettate ogni mercoledì al Cinema Olbia. Tre gli spettacoli: il primo alle 17, il secondo alle 19.30 e il terzo alle 22. L’obiettivo dei promotori è quello di dare la possibilità a tutti di apprezzare i film d’autore e di qualità a un costo contenuto.

Il prezzo del biglietto è infatti di soli 4.50 euro, mentre l’abbonamento costa 72 euro. La rassegna, patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione del Cinema Olbia, anticipa così il festival del Cinema di Tavolara Una notte in Italia, che il prossimo luglio spegnerà le prime 30 candeline.

