Le celebrazioni a Olbia.

Al via la festa di Nostra Signora de La Salette di Olbia. I riti religiosi della ricorrenza saranno celebrati nel rispetto delle norme anticovid. Venerdì 18 settembre, si aprirà il triduo dei festeggiamenti con la Santa Messa in programma alle ore 19 e alle 21 e 30 è prevista una veglia mariana.

Sabato 19 settembre, giorno dell’anniversario dell’apparizione della Vergine, avvenuta nel 1846, alle ore 19 il parroco don Gianni Sini, presiederà la solenne celebrazione Eucaristica che sarà trasmessa in diretta TV da Gallura Live, canale 815 del digitale terrestre. Un modo per offrire vicinanza a tutti coloro che saranno impossibilitati a recarsi fisicamente in chiesa, perché ammalati o anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. Alle 21 e 30 il programma della festa prevede la recita di un rosario meditato.

Domenica 20 settembre saranno celebrate tre Sante Messe: alle 8, alle 10 e alle 19.

Il parroco raccomanda a tutti il rispetto delle norme anticovid “durante le celebrazioni – afferma don Gianni Sini – è obbligatorio l’uso della mascherina e in chiesa occupare solo i posti contrassegnati. A motivo dela situazione sanitaria locale vengono annullate la fiaccolata e il momento conviviale all’esterno dei locali parrocchiali”.

Nostra Signora de La Salette è l’appellativo con il quale la Chiesa venera la Vergine Maria dopo le apparizioni che il 19 settembre 1846 ebbero due adolescenti Mèlanie Calvat e Maximin Giraud a La Salette, nel cuore delle Alpi francesi. La Madonna nel suo discorso ai due fanciulli invitò tutti alla conversione e alla preghiera. Tra le lacrime disse quanto faccia soffrire Suo Figlio non dedicare a Dio il giorno della Domenica e soprattutto le bestemmie pronunciate contro di Lui.

Sul luogo del fatto prodigioso a 1800 metri di altitudine venne presto costruita una basilica, dove la Madonna è onorata con il titolo di “riconcilitrice dei peccatori”. La chiesa di Olbia, disegnata dall’architetto Roberto Cera, inaugurata il 25 marzo 1979 è l’unica parrocchia in Sardegna e una delle poche in Italia dedicata alla Vergine de La Salette.

