Le vaccinazioni per i diabetici all’Hub di Olbia.

Il Servizio di Diabetologia della Assl di Olbia, in collaborazione con il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, per venire incontro ai pazienti diabetici si mette a disposizione del Piano vaccinale.

Nelle giornate di martedì e giovedì (a cominciare dal 6aprile) dalle 14 e 30 alle 16 e 30 i pazienti in carico alla struttura verranno vaccinati presso il Centro vaccinale di Olbia, su convocazione fatta direttamente dagli operatori del servizio. I pazienti, che rientrano tra le categoria dei soggetti ad elevata fragilità, verranno contattati telefonicamente dalla Assl per avere l’appuntamento.

Da martedì 6 aprile, e sino a conclusione, si inizia con la vaccinazione dei diabetici di tipo 1 insulino dipendenti (circa 950 pazienti) per poi passare ai pazienti diabetici tipo 2 più fragili. Si ricorda che i pazienti diabetici verranno contattati telefonicamente, pertanto si raccomanda di non andare all’Hub in assenza di appuntamento precedentemente concordato con il Servizio .

