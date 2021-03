Il calendario per gli over 70.

Procede la campagna vaccinale a Olbia on la somministrazione ai cittadini over 70 nati tra il 1 gennaio 1942 ed il 31 dicembre 1951. Gli interessati dovranno presentarsi all’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata), in base al calendario.

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera A .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . GIOVEDÌ 1 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera B .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . VENERDÌ 2 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera C .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . SABATO 3 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera D .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . MARTEDÌ 6 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera E, F .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera G, H, I, J, K, L .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera . GIOVEDÌ 8 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con MA e ME .

: Tutte le persone il cui cognome inizia con . VENERDÌ 9 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia da MI, MO, MU, N, O .

: Tutte le persone il cui cognome inizia da . SABATO 10 APRILE 2021 Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera P , Q .

Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera , . MARTEDI 13 APRILE 2021 : Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera S.

: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera MERCOLEDI 14 APRILE 2021: Tutte le persone il cui cognome inizia con la lettera R, T, U, V, W, X, Y, Z.

