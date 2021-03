La mucca sulla 131 dcn.

Attimi di paura oggi per chi viaggiava in direzione Olbia sulla 131 dcn: nei pressi della galleria di San Teodoro, una mucca passeggiava nel bel mezzo della carreggiata.

L’animale, forse scappato da un allevamento vicino, è stato avvistato dagli automobilisti, che hanno segnalato l’insolita presenza. Per fortuna sembra che non ci siano state conseguenze né per le auto né per la mucca.

