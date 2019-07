Rivoluzione in via Regina Elena a Olbia.

Rivoluzione in via Regina Elena. Cambierà volto una delle vie centrali di Olbia. In primis verranno create delle APU, ovvero delle zone pedonali, per dare opportunità ai commercianti di essere maggiormente fruibili.

In particolare, il progetto prevede l’eliminazione di 30 stalli per le automobili e il trasferimento di alcuni di questi in via Palermo. Al posto di essi nasceranno nuovi arredi urbani, proprio come nel Corso Umberto: fioriere e panchine.

Tuttavia trovare parcheggio non sarà un problema, poiché i parcheggi sotterranei di piazza Mercato saranno presto pronti assieme alla riqualificazione della piazza.

