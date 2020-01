L’olbiese Casu nominato consigliere nazionale per Confintesa

La nomina al congresso nazionale.

Al congresso nazionale Confintesa Fp che si è tenuto a Roma il 25 gennaio è stato eletto consigliere nazionale il segretario Generale provincia di Sassari Confintesa Fp l’olbiese Giovanni Casu di 36 anni, dipendente civile della Difesa in servizio al Genio Militare della Marina Militare di La Maddalena.

La nomina è stata decretata all’unanimità dal Consiglio Nazionale, tenuto conto di un accurata valutazione degli obiettivi raggiunti programmati/programmabili futuri afferenti la tutela del lavoratore pubblico del comparto funzioni centrali, considerati i numeri positivi e la fiducia sempre più accentuata offerta dai colleghi verso l’organizzazione sindacale con i relativi tesseramenti incrementati negli ultimi mesi, soprattutto in ambito personale civile del Ministero della Difesa area dell’isola di La Maddalena “nocciolo duro di Confintesa Fp Difesa” di concerto con il coordinatore difesa della Gallura l’olbiese Giuseppe Manca 38enne, in servizio presso Mariscuola La Maddalena.

Inoltre lo stesso Coordinamento Difesa, in fase di espansione sul territorio localeaccredita quale dirigente sindacale con l’incarico di Coordinatore Difesa territoriale/Sassari il Sergio Giuseppe Luigi Porcu, 42enne residente a Loiri Porto San Paolo, in servizio in qualità di dipendente Civile della Difesa presso il comando provinciale carabinieri di Sassari ha già stilato le sue linee programmatiche in ambito Difesa sul territorio della Città di Sassari e trasmesso per il doveroso tramite il quantum al segretario provinciale, il quale ha dato seguito ad un processo di calendarizzazione di incontri tesi all’informazione e conoscenza con i colleghi lavoratori del comparto.

“Un sentito ringraziamento -dichiara il neo consigliere nazionale Giovanni Casu – per la fiducia accordata va al segretario generale Confintesa FP Claudia Ratti, al Consiglio Nazionale tutto e Coordinamento Difesa, nonché al segretario regionale Confintesa Fp ed i colleghi provinciali Regione Sardegna, rafforzando la mia stima a tutti i colleghi del comparto funzioni centrali e difesa per il sostegno offerto al raggiungimento degli obbiettivi. Per un proficuo lavoro volto alla tutela del personale tutto”.

(Visited 294 times, 3 visits today)