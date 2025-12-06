Concerto di Natale e Open day all’Artistico di Olbia

L’Artistico di Olbia si prepara all’Open day

di Ernesto Massimetti

Il classico ” Concerto di Natale”, giovedì 18 dicembre al Delta Center, aperto a tutti, 3 giornate di “Open Day” all’Artistico di Olbia. Incontri per simpatizzanti e curiosi che vogliano conoscere dal di dentro la scuola di via Modena, più una serie di iniziative collaterali per tutta la città.

La vicepreside

Riparte così il liceo De André: dopo un inizio d’anno un po’ movimentato, servito però a riportare l’attenzione sui 400 studenti divisi fra corso artistico e musicale: “Continuiamo a ricevere attestati di stima – spiega la vicepreside Stefania Gusinu– Soprattutto i laboratori artistici attirano i ragazzi. Tre spazi per approfondire scultura, architettura e grafica, docenti costantemente a disposizione, mostre, dibattiti e iniziative su arte e fotografia che solo noi riusciamo ad offrire”. Sono diversi gli ex studenti illustri, usciti dal Liceo di via Modena e poi diventati famosi nell’arte e nella musica. Insomma, il De André di Olbia sembrerebbe essere il classico “fiore nel deserto”, diventato il paradiso dei creativi quasi senza accorgersene. I docenti però insistono soprattutto su lezioni “tailor made”, fatte su misura, dove si crea un rapporto diretto fra insegnante e studente, e ogni ragazzo si sente protagonista.

L’importanza della musica

“La musica è un’attrattiva naturale- spiega Gabriele Deiana, insegnante di Chitarra al Liceo musicale e coinvolto nei progetti di fine anno- L’Open Day, cioè la giornata aperta a ragazzi e genitori, è solo un punto di partenza. Continueremo anche all’inizio del 2026 e nella prossima primavera per mantenere il contato con la città”.

La musica come strumento di condivisione ma anche di conoscenza, ” lavorando anche sul disagio di alcune fasce giovanili – insiste la vicepreside Gusinu- Per questo gireremo tutte le scuole medie della Gallura. Vogliamo farci conoscere insieme alla nostra originale proposta educativa”.

Durante le “giornate aperte” saranno esposti lavori di studenti ed ex studenti ( naturalmente quadri ed elaborazioni grafiche ma, a sorpresa, anche il libro di una grafica messicana che al de Andrè si è diplomata). Infine, d’intesa con il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Sassari, continua da diversi anni la proposta di un corso serale per lavoratori e per chi voglia coltivare in altro modo la propria passione per l’arte.