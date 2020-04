La richiesta dell’opposizione di Olbia.

“Primo Consiglio comunale 2020 all’insegna delle delibere già programmate senza un riferimento all’emergenza più impellente al mondo che non risparmia il nostro Comune”. A puntare il dito contro la seduta di ieri dell’assise di Olbia sono le minoranze che denunciano l’assenza di decisioni sulla situazione attuale e richiedono un nuovo Consiglio comunale tutto dedicato all’emergenza.

“A oltre un mese dalla chiusura delle attività, il Consiglio viene ad essere interpellato per mere esigenze di voto e di quorum – attaccano -. Non un intervento sulla situazione sanitaria, non un accenno alle ipotesi della fase di riapertura, alle misure che il Comune intenderà adottare per cittadini”. Le minoranze evidenziano anche la mancata discussione di diversi atti presentati da loro da novembre ad oggi, “in spregio al Regolamento del Consiglio Comunale che viene ripetutamente violato”.

