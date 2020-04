Allerta meteo a Olbia e in Gallura, il bollettino della Protezione civile

Valido fino alle 12 di domani.

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni meteo avverse per pioggia sulle coste della Gallura e sul settore centro orientale della Sardegna. Il bollettino, parte dalle 14 di oggi e vale sino alle 12 domani 22 aprile.

A ridosso delle coste tirreniche sarde di prevedono dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 20-24 ore precipitazioni sparse con quantitativi localmente elevati sul settore settentrionale e centrale della sardegna orientale.

La protezione civile ricorda di prestare la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento.

