Olbia ospita la visita della guida religiosa senegalese

La visita della guida religiosa senegalese a Olbia.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha ricevuto in visita istituzionale Serigne Mame Mor Mbacké, guida spirituale della comunità senegalese presente in città. Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, si è discusso dell’importanza dell’integrazione e del ruolo sempre più significativo che la comunità senegalese riveste nel tessuto sociale di Olbia.

È stato sottolineato come questa realtà sia ormai saldamente radicata, contribuendo in modo attivo e positivo alla vita culturale e sociale della città. L’incontro ha ribadito la vocazione di Olbia come luogo aperto, capace di valorizzare la diversità e promuovere il dialogo interculturale.

