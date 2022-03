I lavori sul lungomare di Olbia.

Arrivano gli alberi sull’ultima parte del lungomare di Olbia. Via Poltu Ezzu e in via Genova avranno presto il loro verde, come in via Redipuglia.

Lo comunica il sindaco Settimo Nizzi, che ha informato anche sulla situazione del cantiere del lungomare, che sta subendo continui ritardi. “In settimana pianteremo gli alberi – dichiara il primo cittadino -, i giardinieri metteranno a dimora il verde e realizzeremo questa finitura”.

I lavori più attesi si concluderanno probabilmente alla fine del mese, con l’ultimazione del marciapiede di via Genova e la posa dei restanti lampioni. “Come potete ben vedere gran parte dei marciapiedi e le caditoie per la raccolta delle acque bianche sono stati realizzati. Ci hanno assicurato che per fine mese finiremo i lavori”, informa Nizzi.