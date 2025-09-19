Grosso incendio nelle campagne di Oschiri, arriva l’elicottero

L’incendio nelle campagne di Oschiri.

Un incendio divampato nelle campagne di Oschiri, in località Punta Pedrosa, ha reso necessario l’intervento del Corpo forestale, affiancato da un elicottero regionale decollato dalla base operativa di Farcana. Le fiamme, che hanno interessato l’area rurale del comune, hanno richiesto un’immediata mobilitazione dei mezzi aerei e terrestri per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate direttamente sul luogo dal direttore incaricato del Corpo Forestale di Oschiri, che guida le pattuglie impegnate a contenere il fronte dell’incendio. L’azione congiunta tra squadra a terra e velivolo è stata avviata con l’obiettivo di riportare sotto controllo la situazione e limitare i danni alla vegetazione circostante.

