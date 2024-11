La Panchina Rossa all’aeroporto di Olbia.

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà presso l’aeroporto di Olbia l’inaugurazione della Panchina Rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne.

L’evento è promosso dai Pensionati Fnp Cisl e dalla Cisl Gallura, con la partecipazione dell’associazione Prospettiva Donna e la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Olbia, entrambe realtà fortemente impegnate nella tutela delle donne vittime di violenza.

La panchina è posizionata in un punto strategico di passaggio all’interno dell’aeroporto, come monito costante e visibile per i cittadini e i viaggiatori. Questo gesto non si limita a un simbolo: rappresenta un appello all’intera società civile per fermare ogni forma di violenza di genere e costruire insieme una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza.

