La panchina arancione installata a Olbia.

Un simbolo ed un messaggio. Il simbolo della lotta contro la violenza di genere. Ed un messaggio rivolto alle donne: a denunciare e a non avere paura. Sotto questi auspici è stata inaugurata anche a Olbia la prima panchina arancione. Si trova in piazza Regina Margherita. A portare avanti la campagna, lanciata dalla Orange the World, l’associazione Soroptimist Gallura, che ha trovato sponda nell’amministrazione comunale.

Dopo la “Stanza tutta per sè”, ovvero il luogo protetto nato dalla collaborazione con i carabinieri, Olbia si riscopre centrale nella lotta alla violenza sulle donne. Violenza di qualsiasi genere, sia essa fisica, che sessuale, che psicologica. Si calcola che una donna su tre abbia subito una forma di vessazione. Ma solo pochissime abbiano trovato il coraggio di denunciare.

