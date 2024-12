Panettone solidale della Croce rossa: Natale di solidarietà a Olbia

A Olbia il panettone solidale della Croce Rossa

La Croce rossa italiana rinnova l’appuntamento con il panettone solidale, un’iniziativa che si terrà a Olbia nel fine settimana. Si tratta di unire la dolcezza delle festività natalizie alla solidarietà concreta verso chi è in difficoltà. A Olbia, il comitato CRI invita tutti i cittadini a partecipare alla raccolta fondi, che si terrà il 7 e l’8 dicembre dalle ore 10:00 alle 18:00 presso il Centro Commerciale Olbia Mare.

Con una donazione minima di 10 euro, sarà possibile portare a casa un panettone e, allo stesso tempo, contribuire a sostenere le numerose attività della Croce Rossa sul territorio. Tra i progetti finanziati dalla raccolta fondi figurano il servizio dello Sportello Sociale, che fornisce supporto e ascolto alle famiglie in difficoltà, e l’Unità di Strada, recentemente avviata per offrire assistenza a persone senza fissa dimora.

Mirko Contu, presidente del Comitato di Olbia, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “A fronte di una donazione minima, si può gustare un buon dolce che fa del bene. Ogni contributo rappresenta un aiuto concreto per il nostro lavoro quotidiano a servizio della popolazione”.

Le sue parole trovano eco nella testimonianza di Patricia Parisi, volontaria e referente del progetto: “Sono fiduciosa e credo nella generosità della nostra comunità nel sostenere, come negli anni passati, il nostro comitato e tutte le attività che svolgiamo sul territorio”. Il Panettone Solidale rappresenta non solo un’occasione per donare, ma anche un modo per avvicinarsi alla missione della Croce Rossa, che quotidianamente opera per alleviare le difficoltà delle persone più vulnerabili. Attraverso il sostegno dei cittadini, la CRI di Olbia intende proseguire il suo impegno a favore di una comunità più inclusiva e solidale.

