Aperte le domande per i parcheggi di San Simplicio.

Ci sarà tempo da oggi, 20 ottobre, e fino al 30 ottobre, per richiedere un posto auto per i residenti nel parcheggio di San Simplicio. Visto il numero limitato di posti, 15, l’Aspo ha deciso, infatti, di bandire una manifestazione di interesse per l’assegnazione dei posti annuali. Nel caso di un numero di richieste superiori alla disponibilità si procederà con un estrazione. I non beneficiari verranno, comunque, inseriti in graduatoria per eventuali disdette. La lista avrà una validità di un anno e il pagamento dello spazio dovrà avvenire mensilmente entro e non oltre il 5 del mese in corso. Se entro il 5 del mese in corso non avverrà il pagamento, il posto assegnato e riservato verrà sostituito dal primo della lista della graduatoria.

Il bando è dedicato esclusivamente ai soli residenti o domiciliati, per un solo veicolo per nucleo familiare, delle seguenti vie: via G. D’Annunzio nel tratto compreso tra la via Gennargentu e la via San Simplicio via San Simplicio nel tratto compreso tra via D’Annunzio e via Vittorio Veneto.

I domiciliati, devono essere intestatari o cointestatari di atto di proprietà o di contratto debitamente registrato, di locazione o di comodato d’uso gratuito.

