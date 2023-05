Petizione contro l’aumento delle tariffe dei parcheggi a Olbia

La protesta contro l’aumento delle tariffe dei parcheggi a Olbia.

Aumentano le tariffe dei parcheggi del centro, dopo la decisione della Giunta Comunale di Olbia (la delibera 181 del 24/05/2023). Il Comune le aveva abbassate a fronte dell’emergenza covid, poi ha deciso di ripristinare quelle vecchie, da 0,50 a 1 euro all’ora.

Una decisione che ha messo in crisi i residenti e il Comitato del centro storico, che ha aperto una petizione online per chiedere al Comune di retrocedere. “Considerando che una buona parte dei posti a pagamento sono utilizzati anche dai residenti del centro, si auspica che, seguendo la stessa logica, sia ripristinato anche il ripristino del Pass residenti. Desideriamo informarvi che abbiamo aperto una petizione online

https://www.change.org/passresidenticentrostoricoolbia per la raccolta delle firme al fine di richiedere

all’amministrazione comunale il sopracitato pass e nei prossimi giorni faremo la classica raccolta “porta a

porta”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui