Sporcizia nel parco a Olbia.

Troppi i maleducati al parco Mario Cervo di Olbia. Nell’area verde, che recentemente è stata riqualificata, con la realizzazione di un prato verde e di alcune panchine, c’è ogni giorno di tutto.

Dai pacchetti delle sigarette, alle lattine, fino alla plastica. Alcuni residenti delle palazzine hanno segnalato che, nonostante l’area verde venga pulita, grazie ad alcuni maleducati ogni giorno torna sempre punto a capo. I responsabili sarebbero alcuni ragazzi che sostano nel parco per fare dei picnic o bere qualcosa, ma che si dimenticano di buttare i rifiuti nei cestini che si trovano poco distanti nel giardinetto. “Spesso alcuni rifiuti finiscono in mare – racconta un residente del quartiere -, e questo accade anche nel lungomare di via Redipuglia, perché i responsabili spesso li buttano in acqua”.