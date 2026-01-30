Scontro frontale a Valledoria. Due feriti, uno è grave

Grave incidente a Valledoria.

Questo pomeriggio, sulla strada per Valledoria, è avvenuto un grave incidente stradale. Stando alle prime informazioni, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio è intervenuta oggi per un incidente stradale in via Fermi.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le auto, e bonificare l’area dell’incidente. Si registrano due feriti, uno trasportato con elisoccorso all’ospedale. Sul posto forze dell’ordine e 118.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui