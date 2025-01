Un nuovo parco a Olbia, vanno avanti i lavori a Poltu Cuadu

I lavori per la realizzazione di un parco a Poltu Cuadu.

Olbia accelera sulla realizzazione del parco di via Perugia, a Poltu Cuadu. È recente l’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune, che riguarda la regolazione del traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’area verde intorno alla chiesa di San Ponziano Papa.

L’intervento nell’ambito dell’Agenda Urbana ITI, punta a rendere la città più sostenibile, sicura e inclusiva, con la creazione di ampi spazi per lo svago. Così, al fine di realizzare i lavori, da parte della ditta Co.Ge.Sa Costruzioni Generali Saba srl, il provvedimento, approvato dal dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, prevede la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Via Perugia.

Durante i lavori, che prevedono un’adeguata segnaletica temporanea, verranno adottate le seguenti disposizioni: segnaletica temporanea conforme al Codice della Strada, installata almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori; delimitazione del cantiere con preavvisi e indicazioni chiare per pedoni e automobilisti; controlli regolari sull’efficacia e la manutenzione della segnaletica da parte del responsabile tecnico della ditta esecutrice; regolamentazione del traffico con movieri dotati di palette segnaletiche. L’ordinanza è valida dal giorno 17 gennaio 2025, fino al 17 luglio 2025, ovvero la data di fine dei lavori.

Questo intervento è uno dei tanti che stanno contribuendo a trasformare il volto di un quartiere periferico, che si appresta a diventare quello più verde di Olbia. Saranno tante, infatti, le aree presenti a Poltu Cuadu, con un altro cantiere che è stato aperto e che riguarda la realizzazione del parco nel piazzale Girardengo. Qui sorgerà una grande area verde attrezzata con skatepark.

