Il nuovo singolo di Daniele Piredda.

Regista e anche musicista: Daniele Piredda, 29enne di Loiri Porto San Paolo, ma olbiese di adozione, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Oh, Old Man”, uscito su tutte le piattaforme di streaming a fine novembre 2024 e prossimamente sarà realizzato a Roma il suo videoclip ufficiale.

Piredda ha collaborato al progetto musicale legato al cortometraggio in uscita “Bisogna immaginare”, del regista Andrea Starvaggi, che ruota attorno alla storia di un docente e del suo amore per l’insegnamento. ”La realizzazione e questa soundtrack è stata una bellissima esperienza che mi è stata commissionata dal mio collega che ha esordito nel settore del cinema – spiega il regista musicista -. E’ tutta in lingua inglese e “Oh, Old Man” è il singolo del corto in uscita. Il brano è stato mixato e masterizzato dal mio collaboratore Enzo Di Ciaccio”.

Il giovane regista si è immerso in questa nuova avventura, anche se non ha perso di vista il suo primo amore: quello per il cinema. Il suo sogno è quello di insegnare cinema, senza tralasciare però la sua vena da musicista, settore che intende trasformare in una professione.

In corso c’è, infatti, un altro progetto, legato alla realizzazione di una nuova soundtrack, di un nuovo cortometraggio presto in uscita. “Nel campo della musica ho debuttato con una band metal, ma ultimamente ho voluto cimentarmi ormai da tre anni sul canto pulito – spiega il musicista di Loiri Porto San Paolo -. Sono un autodidatta e i miei riferimenti sono i grandi del cantautorato italiano e sto esplorando i generi folk e country”.

”Il mio amore per il cinema è nato già a 15 anni, grazie al regista Stanley Kubrick e il suo film “Odissea nello spazio” e così avevo già in mente cosa fare da “grande”. – racconta Piredda -. Dopo gli studi a Roma, nel 2022 è uscito il mio cortometraggio Portergeist, che ha ricevuto il premio speciale dalla giuria per la categoria “Weird”, al Fipili Horror Festival di Livorno. Oggi sto frequentando una triennale all’Università di Sassari, mentre sono lavoro su altri progetti”. Il suo consiglio ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nella musica o nel cinema è quello di studiare e aprirsi a nuove opportunità, anche oltre i confini, anche se ultimamente anche in Sardegna il settore del cinema è in crescita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui