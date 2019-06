L’inizio dei lavori.

Sono stati consegnati oggi all’impresa esecutrice i lavori di manutenzione sulle strade complanari del lotto 8 della Sassari Olbia, riguardanti l’asfaltatura di alcuni tratti delle stesse, oltre ad aver dato avvio alle procedure per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas sulla viabilità complanare sud, sempre relativo alle opere di completamento del lotto 8, danneggiato a seguito di un crollo per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013.

I lavori sia del nuovo ponte che delle opere di asfaltatura hanno un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. I comuni interessati dalle lavorazioni sono Olbia, Loiri Porto S. Paolo e Monti.

L’intervento, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la rimodulazione delle somme rimaste a disposizione per la costruzione della ‘Sassari Olbia’, si aggiunge a quelli già in corso per la realizzazione dell’intero itinerario.

Un ulteriore intervento, da appaltarsi successivamente per un importo previsto pari a oltre 5 milioni di euro, riguarderà i lavori impiantistici che prevedono l’installazione di pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico della velocità e videosorveglianza del traffico sull’intero itinerario.

(Visited 115 times, 115 visits today)