Il Pd di Olbia critica la giunta sui rifiuti e l’aumento della Tari

Le critiche sull’aumento della Tari e la gestione rifiuti a Olbia.

A Olbia la questione rifiuti torna a far discutere, con il Partito Democratico che rilancia le critiche nei confronti della giunta comunale. Secondo i dem, il sistema di raccolta resta pieno di lacune e i recenti aumenti della Tari, del 20% per le famiglie e del 17 per le imprese, rappresentano una penalizzazione ingiustificata per i cittadini. Il segretario cittadino ha sottolineato come i cittadini non debbano pagare gli errori amministrativi, evidenziando le criticità accumulate da quando, nel 2023, è entrato in vigore il nuovo appalto.

Il periodo estivo ha reso più evidenti le difficoltà, con ritardi nei ritiri, cumuli di rifiuti lungo le strade e problemi nel conferimento degli ingombranti. L’amministrazione Nizzi ha ammesso l’esistenza del problema, attribuendo parte delle responsabilità alla società incaricata del servizio e alla sottovalutazione del flusso turistico estivo, e ha deciso di aumentare la Tari per sostenere le nuove misure correttive.

Il Pd propone soluzioni alternative, come l’utilizzo di parte dell’imposta di soggiorno per ridurre la Tari, l’introduzione di una tariffazione puntuale e interventi specifici per strutture ricettive. Nonostante le numerose proposte avanzate dai consiglieri comunali dem, la giunta non avrebbe fornito risposte concrete, alimentando un clima di frustrazione e confermando, secondo i dem, la distanza tra cittadini e amministrazione sul tema della gestione dei rifiuti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui