I numeri della pedalata ecologica di Olbia.

Nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre ad Olbia, si è svolta la 37esima edizione della “Pedalata ecologica Teresa Meloni”. Questo evento rientra nel progetto europeo “Cycle & Walk: la bici è uno stile di vita”.

La pedalata è stata anche l’occasione per ricordare, in modo concreto, Simona Derosas, la giovane morta prematuramente, grande appassionata di ciclismo. Oltre mille i partecipanti, amatori e non, che hanno voluto sedersi in sella alle biciclette e dare il proprio contributo per questa giornata.

Una giornata che si è dimostrata piena di emozioni e di solidarietà, accompagnata dal grido: “Bike is a lifestyle” slogan di questa pedalata ecologica 2019 olbiese. I partecipanti “ufficiali” sono stati 1029, per un incasso totale di 10.290 euro per le varie associazioni presenti.

