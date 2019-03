Incidente a Olbia.

Un pedone è stato investito in via Roma a Olbia. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto questo pomeriggio. Le condizioni dell’uomo investito non appaiono gravi. Alla guida dell’auto c’era una donna che ha prestato subito assistenza all’uomo.

Il ferito è stato poi soccorso da un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice giallo. I rilievi del caso sono stati svolti dalla polizia locale.

(Visited 1.387 times, 1.395 visits today)