La nota dell’Assl di Olbia dopo la denuncia dei sindacati.

Dopo la nota a firma congiunta di Cigl, Cisl, Uil, la Direzione della Assl Olbia risponde ai sindacati specificando come l’attenzione “sia stata posta erroneamente, e per l’ennesima volta, ad evidenziare aspetti negativi non veritieri e lesivi dell’immagine di tutti coloro che in questi mesi si sono adoperati per consentire la massima funzionalità dell’Ospedale in termini di sicurezza dei lavoratori e di risposta al bisogno di salute”.

I percorsi evidenziati nella nota, oltre ad essere stati validati dagli organi competenti ed in particolare dal Servizio di Prevenzione e Protezione Assl Olbia, sono in essere da marzo 2020, e nell’ultima revisione sono stati ulteriormente rivisitati e approvati, garantendo la massima sicurezza possibile.

Tutto l’Ospedale risulta essere soggetto a continue procedure di sanificazione, sia ordinaria che straordinaria, ogni qualvolta lo si ritenga necessario, ovvero ad ogni passaggio di pazienti positivi.

Inoltre, si evidenzia come tutto il personale sia stato edotto circa i percorsi attraverso la pubblicazione periodica su intranet, e, lo stesso, sia stato invitato a non transitare nei luoghi segnati fatto salvo assoluta necessità.

Il transito nei corridoi, considerati percorsi misti e, come già evidenziato continuamente sanificati, non è di per sé fonte di rischio e risulta comunque inevitabile per accogliere il paziente nelle varie fasi diagnostico terapeutiche.

Si vuole inoltre ricordare che il ruolo di principio fondamentale è quello di garantire il diritto alla salute di chi soffre, indipendentemente dalla patologia che lo affligge nel rispetto della sicurezza del lavoratore.

Quest’obiettivo è stato raggiunto e lo dimostra il fatto che ad oggi, il Giovanni Paolo II di Olbia rappresenta l’unico Ospedale che non ha interrotto la sua attività durante questa logorante Pandemia, con un limitato numero di operatori positivi all’interno del suo organico.



(Visited 40 times, 40 visits today)