La perdita d’acqua di questa mattina a Olbia.

Prima un ruscello. Poi pian piano il corso d’acqua s’ingrossa. Diventa una pozzanghera, poi un fiumiciattolo e infine un laghetto. Se qualcuno cerca un rimedio contro la siccità può andare a fare un giro, questa mattina, in zona Bandinu a Olbia, dalle parti di via Cuneo fino a via Imperia.

Una perdita d’acqua sta lavando tutto l’asfalto, causando disagi e proteste. Gli uffici di Abbanoa sono stati contattati. E probabilmente il problema sarà risolto nelle prossime ore. Ma intanto resta questo paesaggio marino a fare da contorno a zona Bandinu.

