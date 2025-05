Pesante ritardo per il volo Olbia – Colonia, la rabbia dei passeggeri

Il ritardo nel volo Olbia – Colonia.

Giornata da incubo per molti passeggeri sardi in partenza da Olbia. Dovevano raggiungere Colonia, ma il volo Ew845 di martedì 27 maggio, ha riportato oltre 4 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Eurowings. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 9:30 e atterrato solamente alle 14:31.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Colonia, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea. Per chiedere 250 euro i passeggeri possono fare istanza alla compagnia aerea, rivolgendosi ad una claim company come ItaliaRimborso.it o ad un caf.

