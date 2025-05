Il gesto di alcuni studenti del liceo scientifico di Olbia.

Al liceo scientifico di Olbia, alcuni studenti della classe quinta B sono stati convocati d’urgenza in presidenza dal dirigente scolastico Gianluca Corda, in seguito alla segnalazione di un docente. La convocazione non ha avuto però i toni di un richiamo disciplinare, bensì quelli del riconoscimento: i ragazzi si erano distinti per un comportamento tanto semplice quanto raro. Dopo aver rinvenuto negli spogliatoi della palestra il portafoglio smarrito da un alunno del primo anno, contenente documenti personali e una somma di denaro significativa, portata con sé per errore, hanno scelto di restituirlo senza alcuna esitazione.

Senza approfittare della situazione e con un’immediatezza che non ha lasciato spazio a dubbi, si sono rivolti subito al docente presente, affinché il portafoglio potesse essere restituito al legittimo proprietario nel più breve tempo possibile. Un episodio che, pur nella sua quotidianità, ha assunto un valore esemplare e ha offerto un’occasione per sottolineare l’importanza dell’onestà e del rispetto reciproco tra studenti.

“La convocazione in presidenza, accompagnata dai miei complimenti e quelli del docente, era d’obbligo. Troppo spesso, noi adulti continuiamo ad avere pregiudizi nei confronti dei nostri giovani”, ha commentato il dirigente scolastico.

