Riforestazione dopo gli incendi, oltre 1000 piante messe a dimora a Olbia

Il progetto a Olbia che ha visto la piantumazione di diverse piante.

Mille piante saranno messe a dimora a Olbia per combattere la deforestazione dopo gli incendi. Lo stesso progetto, della “Fase 2” del progetto di riforestazione in Sardegna, una collaborazione tra Ichnusa, Legambiente e AzzeroCO2, sarà realizzato a Uta.

Sono in tutto sei ettari di alberi autoctoni coltivati sul territorio sardo dal progetto nato in risposta agli incendi che negli ultimi anni hanno colpito alcune delle aree più verdi e affascinanti dell’Isola. Annunciato nel 2022 e partito ufficialmente l’anno scorso con la piantumazione di 4.000 piante tra Scano di Montiferro e Sinnai, il progetto “Il nostro impegno” si propone di piantare e mantenere 10.000 piante in tre anni in sei aree della Sardegna colpite da incendi o dissesti idrogeologici.

Nonostante i dati del 2023 mostrino una riduzione del 46% della superficie boschiva distrutta e del 40% della superficie non boschiva colpita dagli incendi, i devastanti roghi del 2021 e degli anni precedenti sono ancora vivi nella memoria di tutti. Per preservare il patrimonio boschivo della Sardegna e tentare di riportarlo al suo antico splendore, il Birrificio Ichnusa è sceso in campo con un contributo concreto al territorio. Grazie a partner come AzzeroCO2 e Legambiente, il Birrificio ha portato per la prima volta in Sardegna Mosaico Verde, inserendo l’Isola nella mappa della più grande campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi.



