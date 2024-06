Ammassi di rifiuti sulla strada per San Pantaleo

La strada che congiunge San Pantaleo alla Olbia-Arzachena è diventata una discarica di rifiuti a cielo aperto. Nelle cunette si trova davvero qualsiasi cosa: oltre ai convenzionali sacchi della spazzatura e scarti di plastica, ci sono materassi, pneumatici, valige. Alla lista non mancano nemmeno vecchie radio, telefoni e computer. C’è persino un dispositivo per la salute e la bellezza. Il fenomeno non è una novità e, forse perché quella è una strada provinciale poco trafficata, alcuni cittadini si sentono più tranquilli a disperdere lì i propri rifiuti. Tuttavia, per le persone che vi transitano abitualmente la situazione è esasperante e vergognosa. Alcuni abitanti della zona, circa un mese fa, lamentavano uno stato di cose simile, che, nel frattempo è peggiorato.

Combattere l’abbandono dei rifiuti a Olbia

L’abbandono dei rifiuti, purtroppo, è un fenomeno diventato ovunque molto frequente. E c’è da chiedersi cosa spinga alcuni cittadini a disperdere i propri rifiuti nell’ambiente, nonostante campagne di sensibilizzazione, divieti e sanzioni. Personale repulsione nei confronti della raccolta differenziata? Carenza di aree dove smaltire rifiuti di un certo tipo? Semplice mancanza di rispetto nei confronti del territorio e della comunità? Quali siano le risposte, le amministrazioni locali devono via via riadattare la propria strategia per combattere il fenomeno. Esemplare il caso degli ecobox situati in cinque zone di Olbia. Questi erano nati con lo scopo di fornire a residenti e turisti un servizio di smaltimento rifiuti aggiuntivo rispetto ai regolari giorni di raccolta. Tuttavia, con il tempo, essi stessi si sono trasformati in cumuli di rifiuti senza controllo. Questo ha spinto il Comune di Olbia a predisporne lo smantellamento. Un altro tentativo di contrasto al fenomeno è consistito nell’istituzione, lo scorso marzo, della figura dell’ispettore ambientale comunale. Si attende la loro nomina da parte del Sindaco Nizzi.

