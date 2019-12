San Simplicio in festa aspettando il Natale.

Nel piazzale in granito sovrastato dalla Basilica di San Simplicio a Olbia, tutto è pronto per accogliere il Natale con una serata che sabato 14 dicembre animerà il quartiere dando finalmente vita a una zona di Olbia che nei periodi scorsi non ha goduto di buone notizie.

E così il giovane Comitato di quartiere San Simplicio, insieme all’Assessorato alla cultura ha dato nuova vita alla grande piazza animandola e colorandola, trasformandola con l’aiuto di tutti in un luogo familiare, organizzando eventi che raccolgano la comunità sotto le feste.

Oggi è arrivato anche l’albero di Natale pronto per essere addobbato da tutti coloro che avranno piacere di partecipare, oggi dalle 15.30 in poi.

L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato in occasione della festa di San Simplicio insieme alla musica e l’allegria del quintetto Magie di Ottoni che scalderà l’atmosfera dalle ore 18.30 in poi.

