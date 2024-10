Pier Bruno Cosso presenta “Il volo del cormorano” a Olbia

La presentazione del libro di Pier Bruno Cosso.

Sabato 12 ottobre, alle 18:30, presso gli spazi della libreria Giunti al Punto (Corso Umberto I, 99, Olbia) Pier Bruno Cosso, autore de “Il volo del cormorano” (Marlin editore, collana Il portico), presenterà il volume di successo giunto alla sua seconda ristampa. Con l’autore dialogherà Salvatore Giusinu.

“Ritorno ad Olbia per presentare il mio ‘Il volo del cormorano‘, Marlin editore, seconda edizione, dopo una lunga assenza. Ma Olbia è così ricca di fascino che ti rimane dentro il cuore. Olbia è accoglienza, amicizia; sempre un po’ seducente e po’ distratta, ma mai banale. Così sono davvero felice di ritrovare tanti amici di Olbia con il mio nuovo romanzo, ambientato in diverse città di mare, come Cagliari e Copenaghen – spiega l’autore – Tutto è pronto: appuntamento sabato sera nella libreria Giunti di Corso Umberto, con la responsabile Valentina Piredda e con il grande Salvatore Gusinu al timone della serata”.

Pier Bruno Cosso è nato a Sassari nel 1956, e la Sardegna è l’unico posto dove immagina di poter vivere. Scrive da sempre e finora ha pubblicato i romanzi: Il giorno della tartaruga (2013) e Dannato Cuore (2015), entrambi Parallelo45, e Fotogrammi slegati (2018), Il Seme Bianco (Gruppo Elliot–Castelvecchi) e, in edizione Marlin, Solo danni collaterali (2020, tre edizioni) e Il volo del cormorano (2023). Ha partecipato a tre antologie e i suoi racconti sono stati premiati o segnalati in diversi concorsi nazionali. Collabora con le riviste “Cultura al Femminile”, “Oubliette Magazine” (referente di Google per la cultura) e “Tottus in Pari – emigrati e residenti in Sardegna”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui