L’oroscopo del 2025 in gadduresu (e in italiano) segno per segno

L’oroscopo del 2025 segno per segno in Gallurese.

Anche quest’anno l’anno vecchio lascia il passo al nuovo, con il 2025 alle porte e tutti i nostri buoni propositi. Salute, soldi, successo, amore e famiglia, sono spesso gli ambiti che apprezziamo di più. Segno per segno ecco l’oroscopo in lingua gallurese del 2025.

Sagittario.

Per il Sagittario il 2025 porterà stabilità in amore e nel lavoro. Per i single ci sarà la possibilità di trovare l’amore. Luglio è il periodo giusto per una svolta nella propria vita.

Pà lu Sagittariu, chist’annu pultarà stabilitai in l’amori e in lu trabaddhu. Pà li single ci sarà la pussibbilitai di agattà l’amori. Agliola hè lu perìodi ghjustu pa un puntu di svulta in la ‘ostra ‘ita.

Capricorno

Quest’anno il Capricorno vive un periodo di crescita. Per voi è il momento di fare scelte decisive per una maggiore stabilità sul lavoro. Anche le relazioni amorose offrono l’opportunità di vivere possibili legami e più appaganti. Giugno sarà un mese importante per mettere le basi per il vostro futuro.

Chist’annu pà lu Capricornu hè in unu perìudu di criscita. Ve lu tempu pà ‘oi di fà sciuarà cosi impultanti pà una stabilitai più manna in lu trabaddhu. Ancora l’amori dà l’oppoltunitai di spirimintà ligami più veri è più cumpleti. Lampata sarà un mesi impultanti pà lu ‘ostru futuru.

Ariete

Quest’anno è importante per l’Ariete e ci saranno nuove opportunità, sia personali che professionali. È anche l’anno buono per conoscere nuove persone. In amore si rafforzano i legami esistenti e per i single ci potrebbe essere l’inizio di un nuovo amore. Sarà un periodo per riscoprire sé stessi.

Lu 2025 hè impultanti pà li becchi. Ci sarani cosi noi, sia passunali sia pà lu trabaddhu. Vè ancora un annu bonu pà cunnoscì passoni noi. In amori, li ‘ostri ligami sò rinfulzati è pà li single puderia esse lu principiu di un amori nou. Sarà lu tempu pà agattà sè stessi.

Toro

Per i tori sarà un anno giusto per prendere decisioni, con possibilità di arricchimento. Sarà la seconda metà dell’anno che porterà buoni risultati sul lavoro e nuove opportunità in amore.

Pà lu trau sarà un annu bonu pà piddhà decisioni, cu la possibilitai di ricchesa. Sarà la seconda mità di l’annu pultarà boni risultati à lu trabaddhu è oppoltunitai noi in amori.

Gemelli

I Gemelli scopriranno di essere creativi e affronteranno nuove sfide con determinazione. Primavera ed estate portano una rinascita, periodi ideali per prendere decisioni sul lavoro e l’amore. Chiuderete capitoli amorosi per accogliere nuove opportunità.

Li gemelli (cuppiuli) agattarani chì sò creativi è affruntarani sfide noi cun determinazioni. La primaera è l’ustiu poltarani una rinascita, boni tempi pà piddà decisioni pà lu trabaddhu è l’amori. Chjudereti la ‘ita vecchja pà piddà cosi noi i l’annu nou.

Cancro

Per il Cancro ci sarà una svolta ed è il momento di realizzare progetti lavorativi avviati in passato. Chi è single devono abbandonare paure per immergersi in nuove conoscenze. Sarà un periodo di cambiamenti inaspettati.

Pà li gangri ci sarà un puntu di svulta è hè lu tempu di realizzà proghjetti di trabaddu cuminciati in lu passatu. Chissi chì sò single (vagghjani) deni abbandunà li pauri pà fà cunniscenzi noi. Sarà unu tempu di cambiamenti inaspittati.

Leone

Per il leone è tempo di pensare al futuro, con prospettive di avanzamenti professionali. In amore le relazioni esistenti si consolidano o ci saranno nuove conoscenze. Febbraio e giugno sono mesi importanti per prendere decisioni.

Pà lu lioni hè ora di pinsà à lu futuru, cun li prospettivi di middhoramentu professiunali. In amori, li rilazioni sò cunsolidati o ci sarani cunniscenzi noi. Friagghju è lampata sò mesi impultanti pà dicidì.

Vergine

Per la Vergine il 2025 è il momento di riorganizzare la vita professionale e personale, con nuove opportunità di lavoro, mentre in amore è tempo di nuove storie. Quest’anno scoprirai te stesso.

Pa li velghini lu 2025 hè lu tempu di mittì a postu la ‘ostra ‘ita prufessiunali è passonali, cun noi oppoltunitai di trabaddhu, inveci in amori hè lu tempu di cunnoscenzi noi. Chist’annu scuprireti ‘oi stessi.

Bilancia

Per la Bilancia è il momento di dimostrare il proprio valore. Ci saranno nuove opportunità di legami amorosi e duraturi per i single. Luglio e ottobre sono mesi importanti per nuovi inizi.

Pà li bilanci hè ora di dimustrà lu ‘ostru valori. Ci sarani oppoltunitai noi pà amori longhi è lu stessu pà li single. Agliola è lu mesi impultanti pà li cosi noi.

Scorpione

Quest’anno è un nuovo inizio per lo Scorpione, per realizzare progetti di vita e rivedere le abitudini personali. Sul lavoro è il momento di cambiare. In amore Novembre si rivela un mese di rinascita, perfetto per nuovi progetti di coppia.

Chist’annu hè un cumenciu bonu pà li scorpioni, pà mittì a fruttu prugetti di ‘ita è cambià abitudini passunali. Vè lu tempu di cambià ancora lu trabaddu. In amori, novembre hè un mesi di bonu acchittu, bonu pà fà prugetti noi di coppia.

Acquario

Per l’Acquario, è un anno importante che rivela come le decisioni prese sono significative. In amore la consapevolezza del proprio valore guida verso la costruzione di buone relazioni. E’ ora di cambiare pagina.

Pà l’Aquariu, hè un annu impultanti chì palesa commu le dicisioni presi sò un bé impultanti. In amori, la cuscenza di lu valori propiu polta à custruì boni relazioni. Hè ora di ultà pagina.

Pesci

Per i Pesci è tempo di rimettersi al centro e vivere nuove esperienze sul lavoro e l’amore. L’anno porta chiarezza e rinnovamento, con nuove opportunità.

Pà li pesci vè lu tempu di mittivvi a lu centru è di fà sperienzi noi in lu trabaddhu è l’amori. L’annu polta rinoamentu, cun oppoltunitai noi.

