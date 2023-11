Si è insediato il nuovo presidente del Circolo Diportisti Dlbiesi.

Dopo un ventennio di presidenza e tante sfide vinte Gianni Pirisino ha lasciato l’incarico di presidente del circolo Circolo Diportisti Olbiesi, storico club nautico cittadino, e ne diventa il presidente onorario.

Eletto presidente Gianni Putzu, che ha nominato il nuovo direttivo che lo supporterà in tutte le attività di gestione del club. Si tratta di Elio Frasconi – vice presidente e vice segretario -, Alessandro Neri – segretario -. Ancora, Antonello Tinnirello – piano ormeggi, pubbliche relazioni, marketing -, Salvatore Brau e Gaetano Piccirillo – banchine e attrezzature -, Antonio Mancini – attività ludiche, formative, ricreative -, Daniele Ragnedda – sport -, Giuseppe Anziani – area tecnica.

Il Circolo Diportisti Olbiesi dal 1999 è associato A.C.L.I. – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani -. Conta oltre 150 soci, e ha sede in via Punta is Taulas – alla radice dell’isola bianca -. Dispone, inoltre, di 150 stalli gratuiti per i propri soci distribuiti nei pontili Franchino, Idroscali e Scherìa, oltre che di un’area destinata alla clubhouse.

Le attività.

Oltre che favorire l’aggregazione e l’amicizia tra appassionati di mare, il circolo organizza regate veliche e gare di pesca. Cerca, inoltre, di far rivivere le vecchie tradizioni dell’antica marineria Olbiese, ad esempio partecipando con il proprio equipaggio alle regate dei “chiattini”, tipiche imbarcazioni olbiesi.

Il club si occupa inoltre di attività di aiuto del prossimo e di attività ecologiche, come raccolte di plastiche e di materiale inquinante in genere.

