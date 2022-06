L’episodio a Olbia.

A Olbia le piste ciclabili non vengono usate in modo adeguato e mancano anche i controlli. Lo denuncia il consigliere di minoranza, Antonio Loriga, che ha riportato un episodio accaduto pochi giorni fa sul lungomare di Olbia.

“In questi giorni mentre andavo in bicicletta nell’unica pista ciclabile nel lungomare – dice il consigliere – e pensavo quanto in città manchi l’educazione civica. Ma servirebbe crearla e infatti sono stato abituato che i panni sporci si devono lavare in commissione e magari qualcosa di buono viene portato all’esterno per sistemare qualcosa che non va in città. Per due giorni di seguito mi è capitato di vedere, sulla pista ciclabile, persone con i passeggini. Ieri pomeriggio uno in bici ha rischiato di investire un passeggino e il papà che non doveva stare lì se l’è presa con il ciclista. E’ vero che mancano i vigili ma queste cose le avremmo dovute discutere in commissione”.

“A Olbia in 8 mesi non è mai stata convocata una commissione dei Lavori Pubblici. Ci dovremmo vedere e discutere, ma non sta accadendo”, conclude Loriga.