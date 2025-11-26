Olbia si prepara al Natale 2025 con l’allestimento delle luminarie

L’installazione delle luminarie natalizie a Olbia.

Le vie di Olbia si animano grazie alle luminarie natalizie che gli operai del Comune stanno installando in questi giorni. Le luci, che resteranno accese fino all’inizio di gennaio 2026, puntano a valorizzare le piazze e le strade principali della città, creando un’atmosfera festiva capace di accompagnare l’intero periodo delle festività.

Oltre all’allestimento luminoso, il programma prevede numerosi eventi, tra cui spicca il concerto di Capodanno con Marco Mengoni, atteso come momento culminante delle celebrazioni e occasione per chiudere l’anno con musica e spettacolo. Le luminarie, con la loro presenza diffusa lungo il centro, trasformano la città e contribuiscono a rendere il Natale un periodo di maggiore fascino, accompagnando cittadini e visitatori con un senso di meraviglia e attenzione ai dettagli che rendono speciale ogni angolo delle vie principali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui