I ragazzi del Taekwondo Terranova trionfano a Oristano: 30 medaglie agli olbiesi

Piovono medaglie per i giovani atleti del Taekwondo Terranova.

I giovanissimi atleti del Taekwondo Terranova vincono ancora. I ragazzi di Olbia si sono distinti al Campionato Interregionale di Combattimento Taekwondo, tenutosi domenica scorsa a Oristano, portando a casa 30 medaglie su 31 iscritti.

La manifestazione ha visto gli atleti del Terranova Team salire sul podio in ogni categoria. Essi hanno consolidato il loro posto come una delle scuole di taekwondo più promettenti della regione.

Arcangelo Uccula, Mattia Falavignia, Alessio Scarpa, Alice Ilie, Alice Inzaina, Emma Martegani, Mayar Mhamdi, Nicole Russu, Angelo Pisanu e Sara Angeloni hanno conquistato l’oro. I giovani atleti hanno dimostrato una preparazione e un impegno ineguagliabili. La loro performance ha lasciato il segno nel campionato, portando lustro alla scuola Taekwondo Terranova.

Non meno impressionante è stato il gruppo di atleti che ha ottenuto l’argento: Gabriele Varrucciu, Lorenzo Geromino, Matilde Geromino, Eva Filigheddu, Giorgio Deiana, Lorenzo Serra, Edoardo Sini, Nicholas Ledda, Federico Careddu, Elisabetta De Angelis, Jacopo Pianu, Riccardo Careddu e Greta Fois hanno tutti dimostrato eccezionale talento e dedizione, contribuendo significativamente al medagliere della squadra.

Il bronzo è andato a Daniel Congiattu, Sebastiano Grixoni, Riccardo Floris, Lorenzo Careddu, Alex Deiana, Samuele Damaro e Matteo Gianni, che hanno lottato con coraggio e determinazione.

Il successo del Taekwondo Terranova non si limita solo ai risultati ottenuti in gara. Dietro a queste vittorie c’è il grande lavoro di preparazione svolto dai maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus, la cui dedizione e competenza hanno plasmato atleti di alto livello. La disponibilità degli atleti più esperti come Sebastiano Grixoni, Gabriele Varrucciu, Daniel Congiattu e Eva Filigheddu nel supportare i più giovani alla loro prima competizione è stata fondamentale, creando un ambiente di squadra coeso e motivato.

Questo risultato straordinario non solo celebra il talento individuale e di squadra ma riflette anche l’importanza di un’adeguata preparazione, del supporto reciproco tra atleti e della passione condivisa per lo sport, dimostrando che lo spirito di squadra e l’impegno possono portare a risultati straordinari.

In attesa di future competizioni, nazionali e internazionali, il Taekwondo Terranova si posiziona come un punto di riferimento per tutti gli appassionati di arti marziali di Olbia, un esempio di come lo sport possa essere un mezzo per crescere, migliorare e, soprattutto, vincere insieme.

