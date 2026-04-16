Berchidda verso il futuro: 10 milioni di euro per salute, sociale e sport

Grandi finanziamenti per Berchidda.

Delineato un piano di trasformazione urbana e sociale senza precedenti durante una delle ultime sedute del consiglio comunale di Berchidda. La presentazione di questi interventi nel penultimo consiglio non rappresenta soltanto un atto amministrativo, ma il coronamento di un ciclo politico che si avvia alla conclusione. Questo traguardo temporale segna il momento in cui la programmazione a lungo termine si trasforma in cantieri e finanziamenti certi, permettendo di presentare alla cittadinanza un bilancio tangibile del lavoro svolto. L’assemblea ha approvato e illustrato una serie di interventi strategici che vedono lo stanziamento di circa dieci milioni di euro, destinati a cambiare il volto del paese e a potenziare i servizi essenziali per la popolazione.

La Casa di Comunità.

Al centro della programmazione emerge la realizzazione della Casa della Comunità, una struttura fondamentale progettata per garantire la tutela della salute a livello territoriale. Questo presidio si propone di diventare un punto di riferimento per l’assistenza primaria, accorciando le distanze tra le istituzioni sanitarie e i bisogni quotidiani dei residenti. Parallelamente, un’attenzione particolare è stata rivolta alla fragilità con il progetto della Casa del Dopo di Noi. Si tratta di un’iniziativa di alto valore etico finalizzata all’inclusione delle persone speciali, garantendo loro percorsi di autonomia e una gestione dignitosa del futuro all’interno di un contesto protetto e perfettamente integrato nel tessuto sociale locale.

Il centro storico.

Il massiccio piano di investimenti non trascura l’aspetto estetico e funzionale del centro abitato attraverso la riqualificazione dell’ingresso del paese. A questo si aggiunge un profondo rinnovamento dell’intera impiantistica sportiva comunale. I lavori mirano a modernizzare le strutture esistenti per incentivare la pratica sportiva rendendo gli spazi più sicuri e all’avanguardia. In questo scenario, la scelta di investire in settori così diversificati delinea una strategia precisa volta a lasciare in eredità una struttura comunale più resiliente. Portare a termine tali iter burocratici a ridosso del termine del mandato assicura che la futura gestione possa operare su basi già avviate, garantendo la continuità dello sviluppo territoriale senza soluzione di continuità.

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