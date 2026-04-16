Il mare di Palau nel cuore: l’addio a Ciro Gargiulo

Addio a Ciro Gargiulo.

Si è spento all’età di 77 anni Ciro Gargiulo, lasciando un grande vuoto a Palau. Profondamente legato al territorio, il suo ultimo desiderio era tornare nel paese questa estate, ma purtroppo è scomparso in queste ore. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente i tanti amici legati al suo profondo amore per la terra di Palau, un luogo che portava nel cuore e che considerava la sua vera casa. Gargiulo viveva a Milano ed era considerato da tutti un compaesano acquisito.

Proprio attraverso le parole della figlia, emerge il desiderio di ringraziare tutti coloro che sono stati vicini al padre, un uomo stimato per i suoi valori e la sua gentilezza. I funerali si terranno domani, venerdì 17 aprile, alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita a Caronno Pertusella. La funzione sarà preceduta, alle ore 14:45, dalla recita del Santo Rosario.

Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per il rito della cremazione. Attualmente il caro Ciro si trova presso la camera ardente dell’Ospedale di Garbagnate Milanese. La famiglia desidera ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera per l’ultimo saluto. A Palau invece sarà celebrata una Messa in suo ricordo.

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