Un residente a Olbia positivo al coronavirus in Basilicata.

Dovrà aspettare di essere negativitizzato al coronavirus prima di riprendere l’aereo e tornare a casa. Come già successo in altri casi, un residente di Olbia è stato trovato positivo in Basilicata ed è stato fermato per fare la quarantena.

Il concittadino si trovava in Basilicata da alcune settimane quando il suo tampone ha avuto esito positivo. Da quanto risulta sta bene e non ha avuto necessità del ricovero ospedaliero. Dovrà, comunque, attenersi al protocollo.

