I posti letto al Mater Olbia.

Erano già contenuti nel vecchio piano e ora, come mai, sembrano necessari. Si tratta di dieci posti di terapia intensiva, che erano stati previsti nell’impianto del Mater Olbia e che, nel pieno dell’emergenza del coronavirus, fanno riaccendere la speranza di essere attivati in fretta.

A sollecitare l’ipotesi è stato, nei giorni scorsi, anche il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni, che ha ricordato come quei posti facciano già parte dell’accordo e che la loro attivazione permetterebbe da una parte al Mater di entrare completamente a regime e dall’altra sarebbero un’importante valvola di sfogo per l’ospedale cittadino.

“Il Gemelli a Roma ha dimostrato il suo importante ruolo di supporto per la sanità del Lazio, anche in questo momento di grande emergenza – ha spiegato Meloni -. E anche il Mater, che al Gemelli è legato, potrebbe dare un grande contributo per combattere il virus qui da noi e, passata l’emergenza, potrebbe partire finalmente a pieno regime”. Una sollecitazione alla quale la Regione non ha fatto spallucce, ma che sta tenendo anzi in seria considerazione, di pari passo con l’evolversi della situazione dei contagi da coronavirus.

