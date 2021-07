Gli studenti donatori dell’Ipia di Olbia.

Si è svolta oggi presso l’auditorium della sede centrale dell’Istituto Amsicora di via Emilia ad Olbia, la premiazione del primo concorso Merito e solidarietà, promosso dagli Amici della Polizia Olbia e dall’Istituto “Amsicora”, in collaborazione con l’Avis di Olbia.

Il concorso è nato a seguito di una donazione alla scuola di una somma di denaro da parte dell’associazione Amici della Polizia Olbia per l’attribuzione di assegni per merito agli studenti maturandi dell’Amsicora di Olbia, a seguito della quale si è pensato di coinvolgere l’Avis locale.

Dopo la donazione del 27 Maggio 2021, sono stati individuati i dieci alunni donatori che hanno ottenuto i migliori voti all’esame di maturità. In questo modo si è voluto sottolineare, insieme all’importanza del merito e dell’impegno nello studio tanto più in un anno scolastico difficile per effetto della pandemia, il grande valore di un semplice ma importantissimo gesto di gratuità e solidarietà.

I dieci studenti vincitori sono stati premiati dal dirigente scolastico Gianluca Corda, dal Presidente dell’associazione “Amici della polizia Olbia” Nino Crabolu, dal presidente dell’Avis locale Gavino Murrighile e dal presidente onorario Agostino Chiaffitella.



