Le iniziative a Olbia.

Tornano a Olbia i soggiorni termali per anziani e disabili. Il progetto, promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali, attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato e di promozione sociale, prevede la realizzazione di iniziative per favorire l’inclusione degli anziani.

In particolare si si tratta dell’organizzazione di soggiorni termali che favoriscano momenti di benessere psico-fisico e contribuiscano al miglioramento del livello della qualità della vita in termini relazionali e al superamento di possibili condizioni di isolamento e solitudine in cui possono trovarsi gli anziani e i portatori di handicap.

“Al bando parteciperanno le associazioni di categoria – ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali Simonetta Lai – . Loro sceglieranno i luoghi dove si svolgeranno i soggiorni, noi, invece, come amministrazione comunale ci occupiamo di verificare il progetto e delle adesioni”. Le associazioni che hanno aderito sono l’Anteas, l’Avo e l’associazione ricreativa II e III età Olbia.



