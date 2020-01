La disavventura di un passeggero di Air Italy.

Prenota un volo per Roma da Olbia con Air Italy, ma quando deve cambiare la data di ritorno del biglietto si imbatte in un dedalo di complicazioni. A raccontare la disavventura è un passeggero.

“Ho prenotato on line per me e mia moglie un volo andata e ritorno da Olbia a Fiumicino – ricorda il viaggiatore -. Per questioni personali mi sono trovato nella necessità di dover cambiare l’orario di rientro di uno dei due passeggeri ed ho quindi provato ad eseguire la procedura automatica come da prassi, ma purtroppo il sistema informatico non me lo ha permesso”.

A quel punto fa quello che avremmo fatto tutti: telefonare. “Ho chiamato il call center – prosegue -. Nelle prime 5 telefonate il risponditore automatico, alla fine di una infinita trafila di digitazioni, mi ha invitato a riagganciare promettendo che sarei stato richiamato, mentre nelle ultime la comunicazione veniva chiusa poiché probabilmente il call center in quell’orario non era attivo”.

Alla fine viene richiamato dal servizio clienti di Air Italy, “ma solo quando ero già in movimento per raggiungere Fiumicino dal centro di Roma”. Oltre al disagio è arrivata la beffa. “Sapete questo scherzetto quanto mi è costato? Ben oltre 20 euro per non avere avuto il piacere di parlare con nessuno se non quando era ormai inutile”, conclude.

