Preso l’aggressore della rissa nel parcheggio di Marinella

Identificato l’aggressore del parcheggio di Marinella.

La polizia ha identificato il giovane che ha aggredito un turista romano di 32 anni nella notte tra giovedì e venerdì nel parcheggio della spiaggia di Marinella. Il presunto aggressore, anch’esso turista romano, era stato precedentemente allontanato da un locale per aver infastidito alcune ragazze del gruppo della vittima. Ha poi atteso nel parcheggio e colpito il giovane alla testa.

Il 32enne, in vacanza a Palau con amici, è stato inizialmente portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ma è stato successivamente trasferito al reparto di Neurochirurgia del Santissima Annunziata di Sassari a causa di un ematoma subdurale. È attualmente in prognosi riservata e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni gravissime.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui