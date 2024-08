Niente concerto all’alba a Capriccioli.

Capriccioli ha ospitato un evento che sarebbe potuto diventare indimenticabile, se non fosse stato per una decisione presa all’ultimo minuto: il concerto all’alba, tanto atteso dai presenti, è stato annullato a causa di una erronea previsione sulle condizioni meteo.

Questa mattina, poco dopo le 6:40, il sole è sorto gettando la sua luce dorata sull’acqua cristallina. Purtroppo, nonostante il clima sereno senza un filo di vento, il Consorzio Costa Smeralda, aveva scelto, nella tarda serata di ieri, di cancellare il concerto. La notizia è stata appresa dai presenti, un centinaio di persone, solo questa mattina.

Tutti si erano svegliati presto per godere della magia della musica immersa nello splendore dell’alba. Nonostante la notizia dell’annullamento, i presenti hanno apprezzato la bellezza del paesaggio e la tranquillità della spiaggia. Alcuni hanno deciso di fare il bagno nell’acqua tiepida e calma, trasformando la delusione in un momento di gioia.

“È un vero peccato, ero venuta apposta per questo concerto già rinviato – ha commentato un turista -m ma non mi lamento. Guardate che spettacolo!”. E così, mentre il sole piano piano saliva sull’orizzonte, i visitatori di Capriccioli hanno iniziato a scattare foto e fare video, catturando l’essenza di una mattina che, nonostante tutto, si è rivelata davvero magica. La bellezza di questo angolo di paradiso ha infatti saputo far dimenticare la delusione per un concerto mancato.

